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На пределе возможностей: кадры полосы препятствий на всеармейском этапе конкурса «Морской десант»

Максим Румянцев
07:20 02.06.2022
Участниками соревнований стали 150 военнослужащих и курсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Калининградской области стартовал один из самых сложных и зрелищных конкурсов «Морской десант». Это всеармейский этап и его победители представят Россию на Армейских международных играх-2022.

Участниками соревнований стали 150 военнослужащих и курсантов. Сейчас военные приступили к первому конкурсу «Полоса препятствий» - тысяча двести метров и два десятка препятствий высокого уровня сложности. И, конечно, максимальная скорость и огромное желание победить.

Двухметровые заборы перемахивают с ходу. На высоту третьего этажа - при помощи шеста, по канатам, пожарным лестницам, но тоже не задерживаясь.

С погодой повезло, говорят морпехи, палящего солнца нет и дышать легче. С другой стороны - каждое препятствие получает дополнительный уровень сложности. Все поверхности влажные и канат сырой - нормальные балтийские условия.

Один из главных принципов - взаимовыручка. Преодоление каждого препятствия - это очередной этап боевого слаживания коллектива.

«Время идет по последнему. То есть последнего нельзя бросать. Они знают, что последнего нельзя бросать, они помогают по трассе, это в жизни очень необходимо и даже на войне», - говорит судья Андрей Лебедев.

В этом году в конкурсе «Морской десант» принимают участие команды Балтийского и Северного флотов, курсанты Рязанского воздушно-десантного, Дальневосточного общевойскового училищ и Центра подготовки морской пехоты ВМФ.

Десять минут на трассе проходят на пределе возможностей. Борьба идет за десятые доли секунд, которые могут стать решающими.

«После рукохода уже силы стали уходить, когда бежали по песку. Но команда старалась, где-то сзади помогали людям, кто отставал», - делится пулеметчик Александр Лесных.

Каждую ошибку фиксируют судьи. Штрафные очки начисляются безжалостно, вне зависимости от опыта. Впереди - разбор полетов.

Дойти до финиша - это уже большая победа, победа над самим собой. Точные же результаты станут известны позднее, с учетом всех замечаний от судейского состава на трассе.

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