Поблагодарили и обещали накормить кашей: как жители ЛНР встречают гумпомощь от военных РФ

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Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в освобожденный населенный пункт Луганской народной республики. Сейчас в нем проживают всего 15 семей, остальные дома были разграблены и сожжены ВСУ. Мирное население сетует, что украинские военные забрали весь транспорт: автомобили, мотоциклы, велосипеды.

«Сегодня мы в освобожденном населенном пункте Луганской области. Жители выходят из подвалов, встречают российских военнослужащих и радуются тому что они пришли, радуются тому что они могут помочь, и у них появилась возможность выйти из подвала. Наша помощь в данном населенном пункте является необходимостью, огромной помощью для населения, которая помогает им выжить в эту трудную минуту», - рассказал представитель гуманитарно-координационного центра ВС РФ Алексей.

Люди голодают целую неделю, потому что магазины не работают. Российские военные передали населению продуктовые наборы, в которые вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, средства гигиены и медицинские препараты. В ответ на помощь местные жители пригласили военных на чай и пообещали после победы накормить всех кашей.