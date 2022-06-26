Огонь и быстрая смена позиций: как «Ураганы» бьют ВСУ в ходе спецоперации
Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня в ходе специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований ВСУ.
Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.
Выполнив огневую задачу, боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию.