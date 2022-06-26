ГИБДД Москвы временно остановила выдачу прав и регистрацию машин

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В столичной ГИБДД на время прекратят выдачу водительских удостоверений, а также регистрацию автомобилей. Перерыв в обслуживании будет взят в связи с проведением технических работ.

Временные меры распространятся на воскресенье, 26 июня. Ранее Госавтоинспекция Москвы публиковала в своем Telegram-канале предупреждение в связи с запланированными работами. Техническое обслуживание будет проводиться для информационных систем министерства внутренних дел РФ.

Все операции, не требующие использования информационной системы, будут осуществляться в штатном режиме. При этом граждан, которые записались на 26 июня, чтобы получить документы, будут ждать в подразделениях ГИБДД города в последующие дни, пишет РИА Новости.