Калининградский гамбит: как Москва решает транзитный вопрос на границе с Литвой

Из Ленинградской области в самый западный регион России уже курсируют дополнительные паромы, способные перевозить до 80 вагонов или столько же фур - а вскоре на линию Балтийск -Усть Луга встанут новые мощные суда.

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Импровизированное кафе прямо у фуры - вынужденная мера для сотен дальнобойщиков, которые сейчас застряли на границе. Бесконечная пробка из большегрузов начинается за 7 км от таможни.

На российско-литовской границе теперь настоящий транзитный коллапс. На автомобильном пункте пропуска Чернышевское, что на выезде из Калининградской области в Литву, многокилометровая очередь, в которой стоят сотни фур. Дальнобойщики - рассказывают что приходится ждать на границе по несколько суток.



Список продукции, запрещенной к транзиту через Литву, занимает 60 страниц. Это стройматериалы, железо, древесина, уголь, икра, парфюмерия, посуда из фарфора, фаянса и керамики. Теперь у литовских пограничников на проверку одной фуры уходит в разы больше времени.

«Наблюдается некоторая неритмичность приема транспортных средств сопредельной стороной. В связи с этим вы можете наблюдать очереди порядка 150 машин на выезд и 50 на въезд», - рассказал заместитель начальника таможенного поста МАПП Чернышевское Калиниградской области Василий Озимков.

Валерий - дальнобойщик из Калининграда с 20-летним стажем, один из многих, кто вынужден сутками стоять в очереди на таможне. Он уже провел одну ночь на границе. При том, что везет Валерий не санкционный товар, иллюзий никаких не питает - теперь его заработок напрямую зависит от степени русофобии литовских пограничников. Развернули на границе - заказчик деньги не заплатит.

«Все будет зависеть от литовских таможенников, они хотят - пропускают, хотят - не пропускают. Все зависит от того как он относится к нам. Были прецеденты - везли металл и пропустили машину, а вторую не пропустили. Я воспринял это не очень хорошо, потому что это отразится на моей работе», - сказал дальнобойщик Валерий Скляров.

А это Сергей - он русский, но живет в Эстонии. Много лет возит товары через Калининград. После новых санкций большую часть его пути занимают пробки и ожидание. К чему все эти нововведения со стороны литовских таможенников он прекрасно понимает.

«Да вообще они хотят просто Россию как-то "наказать". Не понимаю, как у них это получится только? Объявить бойкот такой стране - ну а что они сами будут? Они же зависят фактически. Все идет через Россию-матушку. Нельзя все время такую великую страну и такой великий народ грязью поливать. Ну должно же кончиться терпение», - сообщил дальнобойщик Сергей Колесов.

Так же внезапно как и для фур Литва опустила шлагбаум и для российских поездов.

Литва прекратила железнодорожный транзит из России в российскую же Калининградскую область грузов, входящих в санкционные списки ЕС. Под запретом оказались металлы, цемент, древесина...Около 50% того, что импортирует Калининград. Все это проще было везти именно по железной дороге. По литовской территории расстояние чуть больше 200 километров.

Калининградская область - единственный российский регион на особом положении. Эксклав с основной территорией России имеет сообщение только через нейтральные воды Балтийского моря или через сопредельные государства. В столице региона считают возникшую ситуацию неприятной, но решаемой и к такому повороту событий готовились.

Из Ленинградской области в самый западный регион России уже курсируют дополнительные паромы, способные перевозить до 80 вагонов или столько же фур - а вскоре на линию Балтийск -Усть Луга встанут новые мощные суда. Если раньше они были заполнены лишь на треть, то теперь почти на 100 процентов.

У Калининградской области есть и альтернативный вариант и газоснабжения. Два года назад в регион пришла уникальная плавучая платформа «Маршал Василевский». Объем хранения сжиженного природного газа на судне составляет 170 тысяч кубометров. Жители Калининграда говорят, что причины попытки блокады со стороны Литвы прекрасно понимают - и уверены что со всем справятся.



Но решить практическую проблему снабжения региона - это лишь малая, хоть и необходимая часть задачи. Гораздо важнее пресечь прецедент. Запретив транзит в Калининград, Европа, по сути, вмешалась во внутренние, суверенные, дела России. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы и ЕС незаконными и задался вопросом - каким образом санкции ЕС могут запрещать доставлять грузы из одного региона России в другой?

«Эти санкции должны привести к сокращению взаимной торговли с Российской Федерацией. Калининградский транзит не относится к этому. Это торговля внутри нашей страны. Они говорят - мы хотим чтобы российский бюджет не получал денег. Но это не торговля с ЕС»,- заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На такие действия Вильнюса Москва отреагировала немедленно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «беспрецедентным нарушением всего и вся» решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область. И заявил, что Москва настроена крайне решительно.

«Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Транспортная блокада области стала первой темой выездного совещания Совета по национальной безопасности. Секретарь Совбеза Николай Патрушев на неделе посетил Калининград с рабочим визитом и напомнил - в 2002 году, принимая Литву в ЕС, Брюссель письменно подтвердил неприкасаемость калининградского транзита. И вдруг Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС. Россия готова ответить. И ее ответ будет весьма болезненным - предупреждают в Москве.

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заверениям Запада, но и письменным тоже. На подобные действия Россия безусловно отреагирует. Меры прорабатываются в межведомственном формате и окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», - заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В нашем МИДе заявили - если в ближайшее время Литва не восстановит в полном объеме грузовой транзит - Москва «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов»

На неделе на Смоленскую площадь были вызваны временная поверенная в делах Литвы в Москве Виргиния Умбрасене и посол ЕС в России Маркус Эдерер. Выйдя к журналистам евро дипломат с широкой улыбкой заявил, речи о транспортной блокаде Калининграда не идет, это просто санкции так работают.

«Я обратился к российской стороне с призывом оставаться спокойными, не обострять ситуацию ни на словах, ни на деле, и разрешить этот спор дипломатическим путем», - сказал посол ЕС в России Маркус Эдерер.

От комментариев официальный Вильнюс долго отказывался. В итоге глава литовского МИДа робко признался, запрет был введен после тщательных консультаций с ЕС.

«Это не Литва что-то делает, это европейские санкции, которые работают с 17 июня. С 17 июня санкционные товары больше нельзя перевозить через Литву. Это сделано после консультаций с Европейской комиссий и по ее рекомендациям», - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Вильнюс кажется вошла во вкус и поверила в себя - президент республики Гитанас Науседа заявил, что Литва - чувствует всестороннюю поддержку ЕС и будет только увеличивать санкционные списки для дальнейшего запрета транзита.

«Теперь, конечно, мы с нетерпением ждем реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, чтобы Европейская комиссия разъяснила содержание санкций российским властям», - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Но вот в Брюсселе от Вильнюса внезапно открестились. Сперва глава евро дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Литва действовала по указке Евросоюза, но вскоре в Европарламенте возникла другая версия - там решили перевести стрелки на литовцев. Мол не пускать грузы в Калининград это их суверенное решение.

«Речь не о Еврокомиссии, дающей рекомендации той или иной стране. Это государства-члены выполняют решения, которые они приняли, когда накладывали санкции на Россию», - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Маме.

Такой разворот Брюсселя вполне понятен. В Москве дали понять, что продолжение нападок на российский регион будет расценено как прямая агрессия. Кроме того, подобные действия Вильнюса могут дезавуировать для России документы о членстве Литвы в ЕС.

«Все, что там сейчас происходит - абсолютно незаконно. Все это дезавуирует фактически исходные договоренности и таким образом обеспечивает нам свободу рук для отражения фактической агрессии со стороны, в данном случае одного из государств-членов НАТО и Европейского Союза. У нас есть свобода выбора и мы конечно будем этой свободой пользоваться. И не обязательно симметрично», - сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Попытки Евросоюза экономически заблокировать российский регион-миллионник заставили многих в мире вспомнить о названии «Сувалкский коридор». Это условная 100 километровая линия, ведущая из Белоруссии в Калининград и проходящая через территории Литвы и Польши. Этот коридор уже окрестили самым опасным местом на планете из-за угрозы начала прямого конфликта России и НАТО.



Литва уже заявила что на уступки не пойдет, и кроме того, нуждается в более видимом присутствии НАТО под предлогам возможного вторжения армии России со стороны Белоруссии - требует разместить на территории страны войска Альянса. Возможно, весь этот калининградский гамбит - всего лишь пробный шар, чтобы прощупать жесткость реакции Москвы.