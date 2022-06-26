Оборона и контрудар: кадры боевой стрельбы на учениях Т-80 БВ на Сахалине

Также экипажи танков поразили низколетящие воздушные цели и технику неприятеля из крупнокалиберного пулемета «Утес».

© Видео: пресс-служба Восточного военного округа © Фото: пресс-служба Восточного военного округа

На Сахалине экипажи современных танков Т-80БВ армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) ведут наступательный бой с механизированными подразделениями условного противника.

Стрельба ведется штатным снарядом, как в светлое, так и в темное время суток. Танковые экипажи ведут огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Также, танкисты отработали активные действия в обороне и нанесение контрударов по условному противнику. Военнослужащие поразили мишени на расстоянии более километра.

Помимо этого, экипажи танков поразили низколетящие воздушные цели и легкобронированную технику неприятеля из крупнокалиберного пулемета «Утес».

В ходе учения танкисты также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.