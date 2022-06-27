Возглавить штурм: новые истории подвигов военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

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Младший сержант Александр Валеев
С первых дней спецоперации отделение под командованием младшего сержанта Александра Валеева выполняло боевые задачи по обнаружению, сопровождению и своевременной передаче данных о воздушных целях украинских националистов на командный пункт воздушно-десантных войск.
Во время того, как отделение Валеева занимало назначенный рубеж, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению колонны российской техники. Подразделение младшего сержанта подверглось удару украинских боевиков с применением реактивных систем залпового огня «Град».
Находясь под огневым воздействием противника, своими уверенными и решительными действиями, подавая команды механику-водителю на совершение маневра, Валеев вывел машину из-под огня, сохранил управление отделением по средствам связи и не ослабил наблюдения за воздушной обстановкой.
Благодаря самоотверженным действиям младшего сержанта была обеспечена непрерывная боевая работа самоходного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Это позволило своевременно обнаружить вражеский беспилотный летательный аппарат, с которого противник осуществлял корректировку артиллерийского огня по российскому подразделению. Александр Валеев обнаружил воздушную цель и дал команду наводчику-оператору на ее уничтожение. В результате беспилотный летательный аппарат противника был уничтожен, артиллерийский обстрел был прекращен, потерь среди личного состава, вооружения и военной техники удалось избежать.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов