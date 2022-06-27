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Полковник Александр Ложевич

В ходе наступления российских Вооруженных сил на одном из важных направлений, тактическое соединение под командованием полковника Александра Ложевича получило приказ на освобождение от украинских радикалов стратегически важного населенного пункта, удерживаемого украинскими националистами.

Оценив обстановку и особенности местности, Александр Ложевич принял грамотное решение по распределению личного состава, вооружения и военной техники. Находясь на переднем крае, он корректировал огонь артиллерии, а с началом наступательных действий убыл к штурмовым группам и возглавил их. В ходе штурма укрепленных позиций украинских боевиков, благодаря своим профессиональным действиям и грамотному руководству, он пресек все попытки противника вскрыть и подавить огневые позиции наступающих российских войск.

Благодаря мужеству, отваге, командирскому мастерству, умелому руководству полковника Александра Ложевича поставленная боевая задача была выполнена, а украинские радикалы понесли значительные потери и были вынуждены покинуть занимаемый ими укрепленный район.