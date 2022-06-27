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Возглавить штурм: новые истории подвигов военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

00:00 27.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают демонстрировать самоотверженность и мужество в ходе проведения спецоперации по защите ЛДНР.
Возглавить штурм: новые истории подвигов военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите республик Донбасса.

© Минобороны РФ

Полковник Александр Ложевич

В ходе наступления российских Вооруженных сил на одном из важных направлений, тактическое соединение под командованием полковника Александра Ложевича получило приказ на освобождение от украинских радикалов стратегически важного населенного пункта, удерживаемого украинскими националистами.

Оценив обстановку и особенности местности, Александр Ложевич принял грамотное решение по распределению личного состава, вооружения и военной техники. Находясь на переднем крае, он корректировал огонь артиллерии, а с началом наступательных действий убыл к штурмовым группам и возглавил их. В ходе штурма укрепленных позиций украинских боевиков, благодаря своим профессиональным действиям и грамотному руководству, он пресек все попытки противника вскрыть и подавить огневые позиции наступающих российских войск.

Благодаря мужеству, отваге, командирскому мастерству, умелому руководству полковника Александра Ложевича поставленная боевая задача была выполнена, а украинские радикалы понесли значительные потери и были вынуждены покинуть занимаемый ими укрепленный район.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Евгений Пахомкин

С начала проведения спецоперации ефрейтор Евгений Пахомкин выполняет задачи по ведению воздушной разведки в составе расчета беспилотных летательных аппаратов.

В ходе наступления российских подразделений на удерживаемый противником хорошо укрепленный район, Евгений Пахомкин своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию об огневых точках и замаскированных позициях противника. Грамотно и точно корректировал огонь артиллерийских подразделений, после ударов российской авиации и артиллерии фиксировал поражение бронетехники и живой силы украинских националистов.

Благодаря разведывательным данным, которые получил Евгений, колонна российской бронетехники смогла беспрепятственно преодолеть населенный пункт, удерживаемый украинскими боевиками, и избежать потерь личного состава, сохранив вооружение и технику. Помимо этого, ефрейтором Евгением Пахомкиным в ходе ведения разведки с беспилотника, был обнаружен командный пункт противника, который впоследствии был уничтожен.

© Минобороны РФ

Младший сержант Александр Валеев

С первых дней спецоперации отделение под командованием младшего сержанта Александра Валеева выполняло боевые задачи по обнаружению, сопровождению и своевременной передаче данных о воздушных целях украинских националистов на командный пункт воздушно-десантных войск.

Во время того, как отделение Валеева занимало назначенный рубеж, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению колонны российской техники. Подразделение младшего сержанта подверглось удару украинских боевиков с применением реактивных систем залпового огня «Град».

Находясь под огневым воздействием противника, своими уверенными и решительными действиями, подавая команды механику-водителю на совершение маневра, Валеев вывел машину из-под огня, сохранил управление отделением по средствам связи и не ослабил наблюдения за воздушной обстановкой.

Благодаря самоотверженным действиям младшего сержанта была обеспечена непрерывная боевая работа самоходного зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Это позволило своевременно обнаружить вражеский беспилотный летательный аппарат, с которого противник осуществлял корректировку артиллерийского огня по российскому подразделению. Александр Валеев обнаружил воздушную цель и дал команду наводчику-оператору на ее уничтожение. В результате беспилотный летательный аппарат противника был уничтожен, артиллерийский обстрел был прекращен, потерь среди личного состава, вооружения и военной техники удалось избежать.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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