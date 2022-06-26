Вторая мама: как жительница Волновахи две недели укрывала танкиста ДНР от боевиков ВСУ

Волнаваха была первым крупным населенным пунктом, который стоял на пути к Мариуполю. Силы ДНР несли тяжелые потери, и в один из дней под огонь врага попал танковый экипаж младшего сержанта Евгения Донченко. В результате удара командир и наводчик его боевой машины погибли. Евгений остался один в захваченном городе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Водитель-механик танка Т-72 Евгений и жительница Волновахи Светлана обнимаются словно родные люди. Танкист называет Светлану своей второй мамой - она почти две недели прятала Евгения у себя в доме посреди позиций украинских боевиков в Волновахе. Фактически подарила солдату вторую жизнь.

«Я подошла к окну и увидела мальчишку там по улице бегал…спросил у мужчины как дойти до начала Волновахи. Окно закрыла, взяла ключи и открыла - заходи что с тобой случилось…. зашла следом и он зашел и начал рассказывать что он танкист, что его товарищей убили», - рассказала жительница Волновахи Светлана Щербина.

Евгений не может сдержать волнения, рассказывая свою историю рядом с выгоревшим куском земли - где он оставил свой танк с погибшими товарищами.

«Это было возле автовокзала, где памятник танку Т-34 в Волновахе. Там был бой, серьезный ожесточенный бой», - рассказал водитель-механик НМ ДНР Евгений Донченко.

Их экипаж одним из первых прорвал первую, самую мощную линию обороны украинских боевиков в Волновахе. Но сразу после удачного прорыва танк получил несколько прямых попаданий.

Механик-водитель стал выводить горящую машину с поля боя и смог проехать еще около километра.

«Сначала били по башне, где то раза два попали, но еще пацаны были живы- стреляли в них, и потом уже где-то за минуту в нас еще что-то прилетело и я потерял связь с экипажем. Видел как БМП открывает огонь, пули летят прямо в меня, тогда я уже газ в пол и проулками выбрался уже сюда», - рассказал Евгений.

Недалеко от дома Светланы солдат смог выбраться из машины и попытался помочь своим товарищам. Но командир Дмитрий Лысенков и наводчик Евгений Гусаков от полученных ранений скончались.

«Я видел кровь под командиром еще когда ехал, успевал поворачиваться и смотреть», - рассказал младший сержант.

Евгений решил бороться хотя бы за свою жизнь. Схватил автомат, но от волнения забыл патроны, и побежал, пытаясь узнать у местных жителей дорогу.

«Страшно, адреналин, слезы… боялся что меня схватят, пытать начнут, издеваться, очень страшно было. Но я взял автомат и побежал… понял что без патронов, но мне пришлось бежать», - рассказал Евгений

Танкисту повезло - в окно своего дома его заметила Светлана. Не стала долго разбираться и сразу впустила солдата в дом.

Тем временем украинские боевики нашли брошенный танк и стали разыскивать недостающего члена экипажа. Светлана знала, что ей грозит за укрывательство бойца ДНР, но танкиста не выдала.

«Я тогда не думала ни о чем. Вижу - ребенок напуган и куда его денешь… если он напуган. Нас с детства приучали если человеку плохо, надо помочь. Характер наверное такой», - рассказала Светлана.

Первым делом женщина переодела бойца в гражданскую одежду. Найти танкиста могли в любой момент. За окном то и дело проезжала украинская техника - женщина снимала эти передвижения на телефон. Двор ее дома националисты использовали как боевую позицию.

«Начали выбегать на дорогу и отстреливаться. И я открыла окно и говорю: "Хлопцы, да что вы за защитники такие?! Все стреляют - выходят на поля, а вы около домов получается отстреливаетесь. Вы сейчас отстреляетесь, уедете, а мне раздолбают здесь". У меня даже погреба нет! Они так посмотрели на меня и дальше занимались своим делом», - рассказал Светлана.

Евгений хотел как можно скорее уйти - чтобы не подвергать женщину опасности. Но в итоге пришлось провести в этом доме почти две недели.

«Реально невозможно было выйти из этого дома. Просто никак не дошел бы до своих. Они были в первой школе и на следующей улице, на машинах катались и на технике, и я не мог выйти пока не получил информацию, что наши полностью зачистили Волноваху», - рассказал Евгений.

Во время сильных обстрелов они прятались в сантехнической яме. Окна, в которые летели осколки, Евгений заложил шлакоблоками.

«В комнате мы бетонировали окно, чтобы не залетали осколки, потому что когда окно снесло, залетели осколки», - рассказал Евгений.

Еды хватало, а вот воду пришлось экономить - повезло, что Светлана сделала запасы воды заранее.

«Холодильник как обычно был заложен - курочки, мяско, сало, муки, круп - нам на 12 дней хватило полностью. И у меня полная ванная воды была, бутылки, нам впритык хватило воды на 12 дней, выйти было невозможно», - рассказала Светлана.

Спустя две недели Волноваха была освобождена и танкист смог вернуться в ряды Народной милиции. За тот бой он получил Звезду героя ДНР и Медаль за отвагу. Продолжает служить там же в танковом подразделении. Такой же медалью - За отвагу - наградили и Светлану.

«В администрации Денис Пушилин наградил меня медалью за отвагу. Для меня это естественно - помочь человеку», - рассказала Светлана.

Сейчас женщина мечтает поскорее отремонтировать дом. Евгений собирается помочь и рассказывает о любимой девушке, на которой собирается женится. Светлану на свадьбу уже пригласил - как никак она жениху как вторая мама .