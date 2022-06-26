В Москве состоялся динамичный показ новой спортивной коллекции «Армии России» и «Лиги героев»

В основе коллекции - легинсы, топы, рашгарды, майки и шорты, которые можно сочетать различными способами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В рамках Московской недели моды 26 июня состоялся показ новой линейки спортивной одежды, созданной совместно «Армией России» и «Лигой героев». Он оказался динамичным - возможности экипировки продемонстрировали чирлидеры и велосипедисты.

В основе коллекции - легинсы, топы, рашгарды, майки и шорты. Патриотизм, функциональность и строгость, внимание к деталям - принципы брендов, нашедшие отражение в ее концепции.

«Армия России» - единственный российский бренд одежды, обуви и аксессуаров, сочетающий в себе практичность повседневного стиля и технологичность профессиональной формы военнослужащих. «Лига героев» - крупнейшая в России команда организаторов спортивных мероприятий, в числе которых «Гонка героев» и Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».