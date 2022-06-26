Язык до добра не доведет: как Запад пытается «выплыть» из трясины своей русофобии

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Президент США Джо Байден принял решение выделить Киеву новую военную помощь на полмиллиарда долларов в дополнение к имеющимся поставкам. В Вашингтоне не скрывают - конфликт вокруг Украины стал состязанием на выносливость между Россией и Западом, и на кону - новый миропорядок. В «топку» идет все - и имеющееся в Европе оружие, и все оставшиеся в живых украинцы.

В свою очередь, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите НАТО в Мадриде Россия будет признана главной угрозой безопасности организации. Глава финского Минобороны Тимо Кивинен сообщил, что и Финляндия готова сражаться с Россией в случае ее нападения. Но дальше всех зашел командующий ВВС Германии - генерал Инго Герхартц призвал НАТО быть готовым применить ядерное оружие против России.

«Для надежного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо», - заявил он.

В России к таким заявлениям стараются относиться как можно спокойнее, однако в сегодняшней мировой ситуации каждое подобное слово - еще один шаг, как говорят эксперты, «к точке невозврата».

«Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету - войны с Российской Федерацией», - отреагировал на это министр иностранных дел России Сергей Лавров.

И самая яркая иллюстрация к словам Сергея Лаврова – демонстративная поставка вооружения на Украину. В рамках первой партии тяжелого вооружения, обещанной Берлином, на Украину уже прибыли немецкие самоходные гаубицы. Не меньше отличились и американцы, предоставив Украине дальнобойные гаубицы. Правда тут же выяснилось, что эти, так расхваленные американской военной промышленностью, М777, могут выстрелить не более трех раз. Дальше либо приходят в негодность, либо оказываются уничтожены. Но больше всего не повезло французам: поставив Украине САУ «Цезарь», французы получили благодарность от российского Уралвагонзавода. Предприятие поблагодарило президента Франции Макрона за поставленные Украине артиллерийские установки, которые в качестве трофея, были захвачены российской армией. Французский генштаб тут же попытался опровергнуть эту информацию, но получилось неубедительно.

Ну а апогеем европейской русофобии стало субботнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас - санкции введенные Евросоюзом должны бить по гражданам России. То есть, россияне должны расплачиваться за поддержку президента страны. Возникает ощущение, что подобные заявления возникают от бессилия, причем, касается это практически всех политиков высокого ранга.

А в Германии, тем временем, стартовал саммит G7, куда лично пожаловал президент США Байден. И с места в карьер принялся убеждать немецкого канцлера Шольца, что истинными целями России является развал Альянса. То, что НАТО не развалится - это еще бабушка надвое сказала. Но то, что Запад уже сделал с самим собой, используя Украину как таран для развала России, обернулось иным, абсолютно новым построением мира. Мир уже никогда не будет прежним, и это действительно так. Слишком сместились центры сил и слишком изменилась система зависимостей государств друг от друга.