Умерла актриса из «Бумера» и «Аритмии» Альбина Тиханова

© Фото: Бумер. Фильм второй (2005), kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Альбина Тиханова, известная по картинам «Аритмия» и «Домашний арест», умерла в воскресенье на 76-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега актриса Татьяна Талькова в своей соцсети.

Причины смерти артистки не сообщаются.

Актриса Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. В 1968-м артистка окончила театральное училище в Новосибирске. Позже работала в театре «Красный факел», в Новосибирской филармонии. В середине 90-х годов состоялся ее дебют на большой сцене, когда актриса сыграла в постановке пьесы Михаила Зуева «Зеленая зона» роль бабы Шуры. Альбина Тиханова также известна в кинокартинах «Тихий Дон», «Предчувствие», «Бумер» и «Аритмия».