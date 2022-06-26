Песков: Путин не планирует проводить экстренное совещание сегодня ночью

В Кремле опровергли подозрения интернет-пользователей о срочном ночном совещании с участием президента.

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На ночь с субботы на воскресенье у российского лидера Владимира Путина не намечено никаких экстренных совещаний. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Незадолго до этого в Сети появилась информация о том, что президент РФ был замечен на пути в Кремль. Интернет-пользователи незамедлительно начали делать предположения по поводу возможных причин такой поздней поездки, среди которых была версия о срочном совещании.

«Все не так. Все нормально», - заверил Песков в беседе с РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, люди ошиблись в своих догадках и ничего экстраординарного в Кремле сегодняшней ночью не происходит.