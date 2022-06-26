Письмо из Сирии: школьники из Дамаска отправили открытки участвующим в спецоперации военнослужащим ВС РФ

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Военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), задействованным в спецоперации России на Украине, на боевые позиции доставили письма и открытки с пожеланиями от школьников из РФ и Сирии.

Ученики школ Дамаска, изучающие русский язык, написали письма и нарисовали рисунки в поддержку российских военнослужащих. Акция проходила в Русском доме - российском центре науки и культуры. В ней участвовали дети разных возрастов, преимущественно из смешанных семей, где один из родителей говорит на русском языке. Дети сами предложили написать письма военнослужащим. Им также рассказали о традиции писем на фронт. Некоторые ученики даже оформили свои послания в виде открыток, изготовленных своими руками. Грамотно оформить свою речь и составить план текстового послания помогла учительница.

В русском классе при Русском доме учатся и коренные сирийцы. Всех объединяет тяга к российской истории, культуре и языку. Их письма уникальны тем, что они излагают мысли как россияне, но с образностью характерной для восточного менталитета. Все письма, открытки и рисунки были переданы представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии для дальнейшей отправки военнослужащим.

Им доставили более 1000 писем. Все они переданы в руки прямо на боевых позициях. В детских посланиях - благодарности, трогательные стихи и рисунки, пожелания победы, удачи, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. Всероссийская акция «Письмо солдату» продолжается.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов