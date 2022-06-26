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В офисе Зеленского заявили, что Украина оставила попытки попасть в НАТО

Алиса Краузе
01:33 26.06.2022
Киев посчитал, что Североатлантический Альянс отверг стремления Украины.
В офисе Зеленского заявили, что Украина оставила попытки попасть в НАТО
© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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НАТО отказался идти навстречу стремлению Украины присоединиться к объединению. Соответствующее заявление сделал замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква.

В связи с этим, как обозначил политик, Киев не собирается предпринимать что-либо еще в данном направлении. При этом украинская сторона все еще ждет от Североатлантического Альянса внесения изменений в текст стратегической концепции.

Так, в Киеве ожидают, что НАТО вычеркнет из документа упоминания об РФ в роли партнера. Кроме того, от организации требуют ужесточения предупреждений в адрес России.

Жовква в интервью Financial Times обозначил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет участвовать в предстоящем саммите «Большой семерки» в Баварии, а также в саммите НАТО в Мадриде. Глава государства, согласно плану, подключится к обсуждению по видеосвязи и вновь озвучит требования к западным странам в отношении договорных гарантий безопасности, призванных предотвратить потенциальные военные действия в будущем.

Ранее Зеленский резко негативно отозвался о действиях канцлера Германии Олафа Шольца, обвинив его в попытке балансировать между Киевом и Москвой. Президент Украины настоятельно рекомендовал немецкому коллеге выбрать, каким образом расставить приоритеты.

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