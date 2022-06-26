ВКС РФ ракетами «Калибр» уничтожили три учебных центра ВСУ
ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В частности, высокоточным оружием ВКС и ракетами «Калибр» был нанесен массированный удар по нескольким территориям.
Так, по данным Минобороны России, были уничтожены 169-й учебный центр сухопутных войск ВСУ в районе Десны в Черниговской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки в Житомирской области и 184-й учебный центр ВСУ в районе Старичей во Львовской области.
В результате ударов полностью утратили боеспособность
65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ. Планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий была сорвана.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов