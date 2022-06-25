Полиция Норвегии расследует стрельбу с погибшими в Осло как теракт

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Полиция Норвегии расследует инцидент со стрельбой в ночном клубе в Осло как теракт. В результате происшествия два человека погибли и десять получили различные ранения.

По данным местных правоохранителей, предполагаемый преступник уже задержан, ведется следствие. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в конце мая на фестивале в американском городе Тафт в штате Оклахома мужчина устроил массовую стрельбу. Тогда один человек погиб и семеро пострадали. По словам свидетелей, они слышали звуки ссоры, после чего раздались выстрелы.