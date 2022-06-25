Небо возле Музея Победы и МГУ осветили прожекторы в рамках акции «Лучи Победы»

Всероссийская акция «Лучи Победы» прошла на Поклонной горе и возле главного здания МГУ в Москве.

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В Москве вечером 24 июня прошли световые шоу в рамках всероссийской акции «Лучи Победы». Мероприятия состоялись на Поклонной горе и в районе метро «Университет».

Освещение загорелось возле здания столичного Музея Победы, а также главного здания университета имени М.В. Ломоносова. Памятное событие было посвящено жертвам Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни за возвращение мира.

Около 600 световых и зенитных прожекторов вспыхнули почти одновременно, устремив свой свет в небо. Как объяснили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, в военное время включенные зенитные прожекторы сигнализировали о том, что бомбардировщики противника уже на подлете.

Жители Москвы могли наблюдать светопреставление с десяти часов вечера до полуночи. Участие во всероссийской акции «Лучи Победы» принимают и другие российские города-герои, Города воинской славы и «Города трудовой доблести».