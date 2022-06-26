Вызвать панику у врага: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Старший прапорщик Игорь Войнов

Старший прапорщик Игорь Войнов в составе инженерных подразделений выполнял задачу по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

В ходе разминирования района одного из населенных пунктов Игорь обнаружил отряд националистов. Мгновенно оценив ситуацию, Игорь доложил командованию о готовящейся провокации и, используя рельеф местности, вместе с другими военнослужащими занял позиции и приготовился дать бой врагу.

Принявшая бой группа националистов попыталась перегруппироваться для отражения атаки российских инженеров, однако, понеся большие потери, была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы. После боя старший прапорщик Войнов вместе с другими военнослужащими приступил к разминированию дороги. В ходе разминирования Игорь лично обнаружил и обезвредил восемь мин.

Благодаря решительным действиям и высокому уровню профессиональной подготовки старшего прапорщика Войнова была обезврежена группа вражеских диверсантов, а также разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города от украинских радикалов. Кроме того, прапорщик Игорь Войнов обеспечил ликвидацию диверсионной группы, действующей на освобожденной от националистов территории.