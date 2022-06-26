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Вызвать панику у врага: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 26.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Вызвать панику у врага: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший прапорщик Игорь Войнов

Старший прапорщик Игорь Войнов в составе инженерных подразделений выполнял задачу по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

В ходе разминирования района одного из населенных пунктов Игорь обнаружил отряд националистов. Мгновенно оценив ситуацию, Игорь доложил командованию о готовящейся провокации и, используя рельеф местности, вместе с другими военнослужащими занял позиции и приготовился дать бой врагу.

Принявшая бой группа националистов попыталась перегруппироваться для отражения атаки российских инженеров, однако, понеся большие потери, была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы. После боя старший прапорщик Войнов вместе с другими военнослужащими приступил к разминированию дороги. В ходе разминирования Игорь лично обнаружил и обезвредил восемь мин.

Благодаря решительным действиям и высокому уровню профессиональной подготовки старшего прапорщика Войнова была обезврежена группа вражеских диверсантов, а также разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города от украинских радикалов. Кроме того, прапорщик Игорь Войнов обеспечил ликвидацию диверсионной группы, действующей на освобожденной от националистов территории.

© Минобороны России

Рядовой Алексей Марин

Рядовой Алексей Марин в составе батальонно-тактической группы российских десантников выполнял боевую задачу по освобождению стратегически важных районов от вооруженных формирований украинских радикалов.

Ночью, продвигаясь по маршруту, Алексей обнаружил на обочине группу националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом и готовящих атаку на колонну.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Алексей на полном ходу направил автомобиль на группу боевиков, чем вызвал панику у диверсантов и заставил их хаотично менять позиции. Своим смелым поступком Алексей обратил огонь на себя, дав основным силам колонны возможность перегруппироваться и приступить к атаке националистов.

В ходе завязавшегося боестолкновения Алексей, маневрируя на поле боя, обеспечивал грамотные сектора обстрела наводчику-оператору. В бою БМД под управлением рядового Марина была подбита выстрелом из вражеского гранатомета.

Несмотря на полученную контузию, Алексей самостоятельно выбрался из боевой машины и продолжил атаковать националистов из стрелкового оружия. В результате смелых и мужественных действий рядового Марина группа националистов численностью до 30 человек была ликвидирована.

© Минобороны России

Ефрейтор Артемий Артюнин

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Артемий Артюнин с целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений неоднократно осуществлял подвоз материально-технического имущества группировке Воздушно-десантных войск на линию соприкосновения с силами националистов.

Осознавая важность полноценного и своевременного обеспечения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации продовольствием и горюче-смазочными материалами, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению российской автомобильной колонны, следовавшей на передовую.

Автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения от разорвавшегося вблизи артиллерийского снаряда и потерял ход, перекрыв движение колонны на труднопроходимом участке. Оценив ситуацию, Артемий по обочине объехал подбитую машину, и, рискуя жизнью, вытащил из нее трех раненых членов экипажа, после чего перенес их в свой автомобиль и оказал неотложную медицинскую помощь.

Артемий, не желая оставлять поврежденную технику врагу, под непрекращающимся огнем националистов взял подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Смелые и решительные действия ефрейтора Артюнина позволили спасти жизни раненым бойцам, а также не допустить захвата противником военной техники и тыловых запасов.

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