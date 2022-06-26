Вызвать панику у врага: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Ефрейтор Артемий Артюнин
С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Артемий Артюнин с целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений неоднократно осуществлял подвоз материально-технического имущества группировке Воздушно-десантных войск на линию соприкосновения с силами националистов.
Осознавая важность полноценного и своевременного обеспечения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации продовольствием и горюче-смазочными материалами, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению российской автомобильной колонны, следовавшей на передовую.
Автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения от разорвавшегося вблизи артиллерийского снаряда и потерял ход, перекрыв движение колонны на труднопроходимом участке. Оценив ситуацию, Артемий по обочине объехал подбитую машину, и, рискуя жизнью, вытащил из нее трех раненых членов экипажа, после чего перенес их в свой автомобиль и оказал неотложную медицинскую помощь.
Артемий, не желая оставлять поврежденную технику врагу, под непрекращающимся огнем националистов взял подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Смелые и решительные действия ефрейтора Артюнина позволили спасти жизни раненым бойцам, а также не допустить захвата противником военной техники и тыловых запасов.