Президент Литвы не намерен идти на уступки в вопросах российского транзита

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не намерен идти на компромисс с Россией в вопросах транзита в Калининградскую область. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил готовность исполнять санкции ЕС.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо "коридорах"», - цитирует РБК слова Науседы.

Президент подчеркнул необходимость консультаций с ЕК, чтобы санкции «наносили максимальный ущерб России, но не вредили Литве».

Ранее Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий Российской Федерации провозить в Калининград через территорию Европейского союза попавшие под санкции товары. Как сообщил депутат Европарламента, в Европейском союзе начались дебаты по данному вопросу, но стороны еще не пришли к соглашению. Однако, в ходе встречи был представлен документ, который позволяет перевозить по территории союза из «России в Россию».