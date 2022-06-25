Молодым лейтенантам ВКА им. Можайского вручили документы на служебное жилье
В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвященные выпуску молодых лейтенантов и слушателей академии. От имени Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ выпускников академии поздравил начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков.
В ходе выпуска из ведомственного военного учебного заведения в академии в Санкт-Петербурге молодым специалистам были вручены документы на служебные квартиры в местах дальнейшего прохождения службы. Особое внимание было уделено выпускникам, создавшим семьи за время обучения. Сегодня первые 12 молодых семей лейтенантов получили документы на жилые помещения в Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Московской областях.
Решение поддержать молодые семьи офицеров принято руководством Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России. Также в рамках торжественного мероприятия профессорско-преподавательскому составу академии были вручены сертификаты на получение жилищной субсидии.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов