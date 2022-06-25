В ДНР заявили об обстреле Кировского и Куйбышевского районов Донецка

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В Донецкой Народной Республике заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в ходе проведения специальной военной операции Российской Федерации по защите республик Донбасса в рамках контрбатарейной борьбы высокоточное оружие ВКС РФ поразило 10 украинских артиллерийских взводов РСЗО «Ураган». Уничтоженные российскими военнослужащими взвода обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.