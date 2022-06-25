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Тушить пожар с помощью VR: чем удивляет выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2022»

Алексей Кошкин
Елизавета Потейчук
14:08 25.06.2022
На российских стендах не только все для спецназа, подразделений антитеррора и полиции, но и продукция так называемого двойного назначения - от экстремальной медицины до вертолетостроения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Технологии, сохраняющие и оберегающие жизнь со всего мира. На Минской международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2022» представлены не только образцы для спецподразделений, армии, но и для работы в чрезвычайных ситуациях. На выставке также можно наблюдать имитацию эвакуации раненого на вертолете. Специальное медицинское оборудование помогает спецподразделениям эвакуировать прямо с поля боя на вертолет любого пострадавшего.

Спасательные технологии представлены на многих стендах экспозиции, в том числе на виртуальных. С помощью VR-снаряжения можно научиться правильно тушить пожар. Также неподалеку демонстрируются специнструменты, которые на расстоянии могут ломать кирпичи.
Развитие беспилотных летательных аппаратов спровоцировало появление целой индустрии по борьбе с ними. Например, российское ружье «Пищаль» применяется для перехвата коптеров. Дальность его действия составляет два километра, а угол такой, что даже понадобится прицел.

«Смена магазина производится мгновенно. В магазине - аккумулятор. То есть мы сняли магазин, из кармана достали новый, этот положили в карман, новый подсоединили, все, ружье опять готово к действию. Опыт боевых действий при проведении сейчас спецоперации на Украине показало актуальность применения именно коммерческих беспилотных летательных аппаратов, стоимость которых не превышает 300-500 долларов. Ущерб же наносимый может быть вообще неприемлемым», - объяснил замначальника департамента АО «Концерн «Автоматика» Александр Колесник.

Российские производители показывают не только вооружение для спецотрядов и полиции, карабины и винтовки, но и уникальные комплекты снаряжения и защиты. А вот и громкие премьеры на стенде «Рособоронэкспорта». Это модульные бронежилеты «Тактика» и «Топаз», противоосколочные шлемы «Тор» и «Тор-2», а также защитные очки «Кондор» и комбинезон «Кобальт-С», спасающий не только от пуль, но и от пламени. На международной арене все это снаряжение демонстрируется впервые.

«У нас представлены стрелковое оружие специальное, которое используют для спецподразделения для ударных групп, полицейское вооружение, нелетальное вооружение. И, конечно же, мы готовимся к форуму «Армия». Это главная выставка нашей страны», - говорит глава делегации АО «Рособоронэкспорт» Андрей Крюков.

На данной выставке можно увидеть и некоторые отечественные разработки. Например, специальный щит «Легионер», который может стрелять резиновым пулями, светошумовыми зарядами и даже способен выявить организатора беспорядков.

«Можете выбрать на рукоятке тип боеприпаса, который вы хотите использовать и произвести выстрел. Управляется все одной рукой. Есть также боеприпас, который позволяет пометить правонарушителя специальной краской. То есть если у нас есть некоторые зачинщики, которые контролируют и координируют толпу при массовых беспорядках и так далее, правоохранительные органы могут с помощью специального патрона пометить их и потом выцепить. Краску эту с одежды смыть невозможно», - рассказал представитель делегации «Рособоронэкспорта» Сергей Лапкин.

На российских стендах не только все для спецназа, подразделений антитеррора и полиции, но и продукция так называемого двойного назначения - от экстремальной медицины до вертолетостроения. Все полезное, что использовалось в Вооруженных Силах и органах безопасности, со временем начинает проникать в повседневную жизнь.

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