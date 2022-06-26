Как можно дальше от смерти: опубликованы детальные кадры всех этапов катапультирования летчика из самолета

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Весь процесс катапультирования военного летчика из самолета, который занимает 0,4 секунды, можно рассмотреть в подробностях на специальном стенде на предприятии в Кирове. На нем искусственное катапультирование занимает уже 3 минуты.

На первом этапе происходит срабатывание пиромеханизмов, поднимающих кресло из первоначального положения и отсоединяющих его тем самым от бортовой системы самолета. Именно с этого момента начинается активная фаза операции спасения.

После отсоединения всех связующих элементов, к пуску начинает готовиться вторая ступень двигателей кресла-катапульты. Она выталкивает летчика как можно дальше от потерявшего управление самолета, а равно - от гибели. На этом этапе из кресла будто извергаются два «вулкана» - струи раскаленного газа второй ступени.

Важная деталь: кресла всегда катапультируются с небольшим креном, с расчетом перекинуть летчика за хвостовую часть летательного средства.

Катапультирование с высоты «ноль» и на сверхзвуке, в одиночку и парами - на экране полная линейка российских катапультных кресел, вплоть до кресел 5 поколения, которые ставятся на борт самого современного российского истребителя Су-57. Российские кресла оставляют далеко за бортом конкурентов из стран НАТО: наши летчики способны сразу после катапультирования встать в строй, тогда как до 80% катапультировавшихся НАТО-вцев получают травмы, несовместимые с летной деятельностью. В выпуске программы «Военная приемка. Катапультирование. Спасти и сохранить» команда буквально по косточкам разберет самые распространенные отечественные кресла, чтобы ответить на главный вопрос - в чем же залог успеха российский катапультных систем?