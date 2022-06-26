Ясельная оборонка: как на заводе катапульт для самолетов создали детскую коляску

В советское время директор предприятия лично садился в коляску, и помощник катал его по цеху, чтобы удостовериться в ее качестве.

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Еще в советское время наряду с катапультными креслами на Вятском машиностроительном предприятии «Авитек» выпускались детские коляски. Но непростые: начиная с 1975 года, «на свет» появлялись складные детские коляски «Мотылек», которые в сложенном состоянии представляли собой небольшой белый пластиковый чемодан.

Особенность советских оборонных предприятий - выпуск гражданской продукции военного качества. Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров лично убедился в качестве и «оседлал» «Мотылька», выпущенного полвека назад.

«Директор завода, когда выпускалась коляска, доказывал ее надежность следующим образом: он садился в нее, и помощник его катал по цеху, чтобы доказать, что коляска спокойно выдерживает вес взрослого человека», - пояснил гендиректор ВМП «Авитек» Александр Иванов, прокатив ведущего по помещению заводского музея.

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