Патриарх Кирилл объяснил законами физики свое падение в храме Новороссийска

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал во время богослужения в храме Новороссийска. По его словам, он сам не пострадал, а причиной его падения стал мокрый пол. Священнослужитель отметил, что во время инцидента сработали «законы физики». При этом в Русской православной церкви никак не прокомментировали случившееся.

«То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм», - приводит его слова трансляция телеканала «Кубань-24».

Ранее Великобритания ввела санкции против предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя санкции Британии против патриарха Кирилла и детского омбсудсмена, заявила, что Лондон при этом не внес ни в один «черный список» ни одного украинского нациста со свастикой.