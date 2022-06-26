Штанга для кресла: как устроен стабилизатор катапульты в российской авиации

При отсутствии телескопических штанг в конструкции катапульты, кресло в полете было бы практически неуправляемым.

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Заместитель главного конструктора НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина Виктор Шибанов рассказал автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову о том, что из себя представляет главная «фишка» производственного предприятия - специальные стабилизирующие катапультировавшееся кресло летчика штанги.

Две длинные детали выдвигаются в районе головы летчика сразу, как только он покидает кабину летательного средства. Они открываются назад во всю длину и имеют на обоих концах небольшие парашюты.

«Принцип действия фактически повторяет принцип воланчика в бадминтоне: необходимо стабилизировать кресло в потоке, чтобы летчик воспринимал «лицом» основную перегрузку», - пояснил Шибанов.

Если бы штанги отсутствовали в конструкции, кресло было бы практически неуправляемым.

Катапультирование с высоты «ноль» и на сверхзвуке, в одиночку и парами - на экране полная линейка российских катапультных кресел, вплоть до кресел 5 поколения, которые ставятся на борт самого современного российского истребителя Су-57. Российские кресла оставляют далеко за бортом конкурентов из стран НАТО: наши летчики способны сразу после катапультирования встать в строй, тогда как до 80% катапультировавшихся НАТО-вцев получают травмы, несовместимые с летной деятельностью. В выпуске программы «Военная приемка. Катапультирование. Спасти и сохранить» команда буквально по косточкам разберет самые распространенные отечественные кресла, чтобы ответить на главный вопрос - в чем же залог успеха российский катапультных систем?