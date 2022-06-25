Контрбатарейная борьба: опубликованы кадры уничтожения ВС РФ артиллерии украинских боевиков

Российские беспилотники провели доразведку обстановки, и артиллеристы нанесли удар по украинской огневой позиции.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции взвода артиллерийских буксируемых орудий ВСУ.

На кадрах ролика видно, как в ходе ведения контрбатарейной борьбы российские средства артиллерийской разведки установили расположение взвода украинских буксируемых орудий. После этого БПЛА ВС РФ провели доразведку обстановки, и артиллеристы нанесли удар по огневой позиции украинских боевиков.

В результате нанесения удара артиллерийские орудия ВСУ и боекомплекты к ним были уничтожены. Контроль точности поражения огневой позиции артиллерии ВСУ осуществлялся также расчетами БПЛА.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов