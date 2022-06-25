Армия Армия Армия

МО РФ: авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 780 националистов за сутки

12:07 25.06.2022
Вместе с тем уничтожены восемь танков и других боевых бронированных машин, а также три боевые машины РСЗО «Ураган», отметили в Минобороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Ракетные войска, авиация и артиллерия за минувшие сутки в ходе специальной военной операции в Донбассе уничтожили более 780 националистов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган»», - отметил представитель оборонного ведомства.

Также известно, что дислоцированный во Львове личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе.

Ранее жители Горского рассказали «Звезде» о зверствах националистов. Боевики регулярно обстреливали Горское артиллерией. Причем, наносили удары именно туда, где прятались люди, а после пытались выдать их за обстрелы сил ЛНР.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:55 Армия
Видео
Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения
08:59 В стране и мире
В Москве обрушился мост на Симферопольском шоссе
05:00 Армия
Видео
Топливо и мука: как гумпомощь РФ поддерживает населенные пункты Харьковской области
21:49 В стране и мире
Видео
«Лупили из минометов»: житель освобожденного Горского рассказал об обстрелах города ВСУ
20:42 Армия
МО РФ: соединения группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга
Популярное
МО РФ: Горское и Золотое освобождены российскими войсками и подразделениями НМ ЛНР
Видео
«Мы тут выживали»: в Горском рассказали, как город жил под гнетом ВСУ
Минобороны: Южная группировка войск ВС РФ разгромила группировку ВСУ в «Горском котле»
Видео
Склад взрывчатки под многоэтажкой: в освобожденном Горском найден тайник с оружием ВСУ
Видео
Пытки, грабежи и обстрелы: жители Горского рассказали о зверствах националистов
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.