МО РФ: авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 780 националистов за сутки

Вместе с тем уничтожены восемь танков и других боевых бронированных машин, а также три боевые машины РСЗО «Ураган», отметили в Минобороны.

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Ракетные войска, авиация и артиллерия за минувшие сутки в ходе специальной военной операции в Донбассе уничтожили более 780 националистов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган»», - отметил представитель оборонного ведомства.

Также известно, что дислоцированный во Львове личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе.

Ранее жители Горского рассказали «Звезде» о зверствах националистов. Боевики регулярно обстреливали Горское артиллерией. Причем, наносили удары именно туда, где прятались люди, а после пытались выдать их за обстрелы сил ЛНР.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.