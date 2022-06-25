МО РФ: авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 780 националистов за сутки
Ракетные войска, авиация и артиллерия за минувшие сутки в ходе специальной военной операции в Донбассе уничтожили более 780 националистов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган»», - отметил представитель оборонного ведомства.
Также известно, что дислоцированный во Львове личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе.
Ранее жители Горского рассказали «Звезде» о зверствах националистов. Боевики регулярно обстреливали Горское артиллерией. Причем, наносили удары именно туда, где прятались люди, а после пытались выдать их за обстрелы сил ЛНР.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.