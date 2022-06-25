Замминистра обороны РФ Садовенко вручил дипломы выпускникам рязанского училища ВДВ

В рамках торжественного мероприятия был проведен ритуал клятвы выпускников, а в завершении для зрителей десантники провели показательные выступления.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко вручил дипломы лучшим выпускникам Рязанского воздушно-десантного командного училища и пожелал им удачи. Состоялся выпуск 141 лейтенанта и 14 прапорщиков.

ВДВ - элитные войска, которые всегда на передовой. Многие выпускники училища продолжают доблестно исполнять свой долг в Сирии и в спецоперации на территории Украины. В 2022 году училище выпустило более 450 человек, в том числе 9 адъюнктов и более 400 лейтенантов и прапорщиков. Среди них - 17 золотых медалистов и более 100 человек с красными дипломами, в том числе иностранные обучающиеся.

В рамках торжественного мероприятия был проведен ритуал клятвы выпускников, а в завершении для зрителей десантники провели показательные выступления.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов