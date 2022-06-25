Высокоточное оружие ВКС РФ поразило десять украинских взводов РСЗО «Ураган» на Донецком направлении

Уничтоженные российскими военнослужащими взвода обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

В ходе проведения специальной военной операции России на Украине в рамках контрбатарейной борьбы высокоточное оружие ВКС РФ поразило 10 украинских артиллерийских взводов РСЗО «Ураган».

В частности, как сообщает Министерство обороны РФ, уничтожение произошло на Донецком направлении, в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая и Воздвиженка (8 взводов), а также в районах Украинска и Яснобродовки (2 взвода).

По данным оборонного ведомства, уничтоженные взвода обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов