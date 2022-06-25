Высокоточное оружие ВКС РФ поразило десять украинских взводов РСЗО «Ураган» на Донецком направлении
Уничтоженные российскими военнослужащими взвода обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
В ходе проведения специальной военной операции России на Украине в рамках контрбатарейной борьбы высокоточное оружие ВКС РФ поразило 10 украинских артиллерийских взводов РСЗО «Ураган».
В частности, как сообщает Министерство обороны РФ, уничтожение произошло на Донецком направлении, в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая и Воздвиженка (8 взводов), а также в районах Украинска и Яснобродовки (2 взвода).
По данным оборонного ведомства, уничтоженные взвода обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов