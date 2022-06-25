Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения
В частности, отказ произошел по причине укомплектования батальона необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
В ходе проведения специальной военной операции России на Украине в подразделениях украинской армии и теробороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач.
Так, дислоцированный во Львове личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе.
В Министерстве обороны РФ сообщают, что это произошло по причине укомплектования батальона необученными резервистами и отсутствия у него тяжелого вооружения.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов