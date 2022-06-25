Армия Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения В частности, отказ произошел по причине укомплектования батальона необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress Читайте нас на: В ходе проведения специальной военной операции России на Украине в подразделениях украинской армии и теробороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, дислоцированный во Львове личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе. В Министерстве обороны РФ сообщают, что это произошло по причине укомплектования батальона необученными резервистами и отсутствия у него тяжелого вооружения. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика