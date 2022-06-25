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Трое в МИКР, не считая робота: как российские саперы разминируют Мариуполь

Павел Кольцов
Алиса Краузе
01:12 25.06.2022
В работе саперы ВС РФ используют современные технологии и экипировку.
Трое в МИКР, не считая робота: как российские саперы разминируют Мариуполь
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Мариуполе вновь гремят взрывы. Но работает не артиллерия, а российские саперы: разминируют будущую стройплощадку.

В мобильном инженерном комплексе разминирования (МИКР) есть все необходимое. Управляет техникой экипаж в составе трех человек, не считая одного робота. Он тоже сапер и зовут его «Кобра».

Маленький, но абсолютно бесстрашный - «Кобра» отправляется исследовать стройплощадку. Робот способен активировать мины - ловушки и растяжки. Оператор управляет им с безопасного расстояния, смотря сквозь глаза-видеокамеры.

Обнаружен подозрительный предмет. При ближайшем рассмотрении он оказался гранатой. Робот забрал боеприпас, чтобы переместить к месту утилизации.

Там, где «Кобра» не пройдет, работает экипаж мобильного комплекса. Сапер подает сигнал ‐ очередная находка.

Место обозначают красным флажком и отходят. Пора переодеваться. Защитный костюм сапера под названием «Доспехи» действительно напоминает рыцарские латы. Без посторонней помощи его не наденешь.

По технической оснащенности же это, скорее, скафандр космонавта: система охлаждения, вентиляции, управление связью на кончиках пальцев. «Доспехи» защищают от осколков, летящих со скоростью до 700 метров в секунду.

В таком облачении сапер отправляется забирать боеприпас буквально своими руками. Уничтожить его на месте обнаружения нельзя, ведь слишком близко жилая застройка. Необходимо перенести на безопасное расстояние.

Боеприпас опускают в яму среди земляных отвалов, а сверху укладывают заряд тротила, после чего активируется огнепроводный шнур. Новый взрыв гремит ровно через 50 секунд.

Сапер с позывным «Леший» проделывал такое не раз, но помнит свой самый первый взрыв. Тогда 125-миллиметровый кумулятивный снаряд он выносил так же в руках, только дело было в Лаосе.

«Первый раз страшно, а потом свыкся, попроще стало. Надо все аккуратно делать, нежно, нести как любимую женщину», - рассказал сапер сводного отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Леший».

Это первый мобильный инженерный комплекс разминирования, прибывший в ДНР, но он не станет единственным. В освобожденных городах такой способ работы саперов - один из наиболее эффективных.

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