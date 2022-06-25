Генсек НАТО допустил, что конфликт на Украине разрешится путем переговоров

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, по всей видимости, может решиться при помощи переговоров. При этом генсек Североатлантического альянса настоял на обеспечении военной поддержки Киеву.

«Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это - оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России», - сказал Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз совместно с Североатлантическим альянсом формируют коалицию для борьбы с РФ. Глава МИД РФ сравнил данное явление с тем, что Гитлер во времена Второй мировой так же объединил большую часть европейских стран для войны с СССР.