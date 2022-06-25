В стране и мире Мария Захарова представила свою первую песню на английском языке Егор Левин Композиция называется June Song и отличается легким танцевальным мотивом. © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, известная помимо основной работы периодическими творческими произведениями, представила общественности песню, для которой написала текст. «Ловите. Вышла новая песня с моим текстом. И впервые он на английском языке. Поет Люся Чеботина», - написала она в своем Telegram-канале. Композиция опубликована на Youtube. Трек называется June Song, что можно перевести просто как «Июньская песня», и отличается легким танцевальным мотивом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика