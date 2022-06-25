Мария Захарова представила свою первую песню на английском языке
Композиция называется June Song и отличается легким танцевальным мотивом.
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, известная помимо основной работы периодическими творческими произведениями, представила общественности песню, для которой написала текст.
«Ловите. Вышла новая песня с моим текстом. И впервые он на английском языке. Поет Люся Чеботина», - написала она в своем Telegram-канале.
Композиция опубликована на Youtube. Трек называется June Song, что можно перевести просто как «Июньская песня», и отличается легким танцевальным мотивом.