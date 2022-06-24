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Россиянам объяснили, кого с 1 июля ждут повышенные зарплаты

Елизавета Потейчук
07:28 24.06.2022
Вследствие увеличения МРОТ компаниям будет необходимо пересмотреть свой бюджет и провести выплаты в соответствии с новым показателем.
Россиянам объяснили, кого с 1 июля ждут повышенные зарплаты
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
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Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев рассказал, что заработная плата людей, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменится с 1 июля. Уточняется, что вследствие увеличения МРОТ в указанное число до 15 279 рублей, компаниям будет необходимо пересмотреть свой бюджет и провести выплаты в соответствии с новым МРОТ.

Условие распространяется на те корпорации, уровень зарплат которых привязан к МРОТ. Также специалист объяснил, как повышение данного показателя влияет на доходы россиян.

«Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, и общая сумма ФОТ компании не изменится», - цитирует Дударева агентство «Прайм».

В случае, если надбавка назначается в процентном соотношении к окладу, то в связи с повышением МРОТ вырастет и надбавка, и оклад.

Напомним, 30 мая премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 10% пенсий неработающим пенсионерам, прожиточного минимума и МРОТ. На эти цели в бюджете предусмотрено более 500 миллиардов рублей.

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