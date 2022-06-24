Россиянам объяснили, кого с 1 июля ждут повышенные зарплаты
Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев рассказал, что заработная плата людей, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменится с 1 июля. Уточняется, что вследствие увеличения МРОТ в указанное число до 15 279 рублей, компаниям будет необходимо пересмотреть свой бюджет и провести выплаты в соответствии с новым МРОТ.
Условие распространяется на те корпорации, уровень зарплат которых привязан к МРОТ. Также специалист объяснил, как повышение данного показателя влияет на доходы россиян.
«Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, и общая сумма ФОТ компании не изменится», - цитирует Дударева агентство «Прайм».
В случае, если надбавка назначается в процентном соотношении к окладу, то в связи с повышением МРОТ вырастет и надбавка, и оклад.
Напомним, 30 мая премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 10% пенсий неработающим пенсионерам, прожиточного минимума и МРОТ. На эти цели в бюджете предусмотрено более 500 миллиардов рублей.