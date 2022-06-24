Отработать воздушную оборону, обнаружить подлодку «противника»: корабли ТОФ вернулись во Владивосток после учений

Во время перехода из Японского моря в Тихий океан корабли Тихоокеанского флота ожидал эскорт из иностранной военной техники, среди которой были японские корабли.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Шквал огня из тяжелой корабельной установки А-190 выдает большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев». Серия ударов снарядами 100-мм - и цель поражена.

В данном случае морской щит. Но орудие без труда с помощью системы наведения «Багира» попадет в корабль на большом отдалении и даже в летящий истребитель.

Отработка воздушной обороны - совсем не условная. Так, с камчатского аэродрома к группировке кораблей подлетели самолеты морской авиации Ту-142 и Ил-38.

Для того чтобы уйти от условного авиаудара, корабли применяют средства радиоэлектронных помех.

Еще одна задача, которая стояла перед моряками, - обнаружить подлодку условного противника. Современные субмарины малошумные и определить их местоположение - непростая задача.

Охоту на цель вели не только с помощью гидроакустических систем корабля, но и с помощью противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ. Их средства поиска позволяют обнаружить подлодку даже на больших глубинах.

Во время перехода из Японского моря в Тихий океан корабли Тихоокеанского флота заставили насторожиться японскую береговую охрану. Командир боевой части №5 Дмитрий Козлов рассказал о взаимной разведке сторон.

«Часто нас сопровождали представители других государств. Они разведывали нас, мы - их. Проверяли их возможности. Самолеты японские были. Так же и корабли японские были», - рассказал командир.

Ежедневно экипажи отрядов кораблей проводили ракетные и артиллерийские стрельбы по условным надводным и воздушным целям. По одной из легенд необходимо было обнаружить большой противолодочный вражеский корабль и превентивно уничтожить его.

Активная фаза учений заняла семь дней. Но в море экипажи 40 боевых кораблей и судов обеспечения находились полтора месяца. Выполнять задачи, которых было более 300, приходилось в непростых погодных условиях - тропический климат и шторм до 5 баллов.