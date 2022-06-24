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Бронекапсулы и щит-элетрошокер: чем удивила зрителей выставка индустрии безопасности в Минске

Алексей Кошкин
Алиса Краузе
04:22 24.06.2022
В Белоруссии впервые открылась выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2022».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Разные бронемашины и другая техника - все представлено на первой выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2022», впервые открывшейся в Минске. Экспозиция впечатляет: техника для пожаротушения, бронекапсулы и беспилотники. Все не только для армии (всех видов и родов войск), но также для органов правопорядка и, конечно, спецподразделений.

Бронеавтомобили на этой выставке прежде всего демонстрируют свою универсальность. Они могут быть как просто бронекапсулами, которые сохраняют жизнь личного состава, либо представлять собой отдельную боевую единицу.

При желании на броню устанавливается автоматическая пушка, идет вооружение разнокалиберными пулеметами, и вот - перед противником уже оборонительная единица.

На российском стенде больше 350 образцов вооружения, военной и специальной техники, а также специальных систем безопасности, которые можно увидеть и взять в руки. Все это впервые представляется на международном уровне.

На стенде «Рособоронэкспорта» повышенное внимание к «оружию высокого напряжения»: «Скорпионам», профессиональным шокерам, и пистолету АИР М-140. Компактный, но очень мощный стреляющий электрошокер, может обезвредить даже преступника, который находится далеко.

«Имеет лазерный целеуказатель. Может использоваться дистанционным методом за счет специального картриджа. Картридж одноразовый. Иголки, которые направляются вместе с проводами, позволяют зацепиться за одежду нарушителя и дать заряд в течение нескольких секунд», - рассказал представитель делегации «Рособоронэкспорта» Сергей Лапкин.

«Диверсант», «Возмездие» и «Севастополь» - все это снайперские и контрснайперские винтовки российского производства из Калужской области. Они не только рекордсмены по дальности, но и хамелеоны - видоизменяются под разные патроны.

«Оружие снайперской борьбы обеспечивает уверенное поражение целей на дальностях более полутора километров. Возможно использование различных боеприпасов, таких как 300, 308 338», - указал специалист по вооружению Владимир Карпов.

Эти винтовки в настоящее время проходят испытания в спецподразделениях, как и средства активной защиты российского производства. Есть здесь защита и специального назначения, как, например, щит-электрошокер.

У него снаружи идет специальная лента, которая и бьет током. Чем больше соприкосновение с человеком, тем больший заряд преступник получает. И это - одна из главных новинок, но впереди еще очередь бронежилетов, защитных шлемов «Тор» и даже противоосколочного комбинезона.

Крупнейшие холдинги российского оборонно-промышленного сектора страны, входящие в Госкорпорацию «Ростех» покажут на этой международной выставке пользующиеся высоким спросом на мировом рынке разработки. Это прежде всего инновации в области оптики, радиоэлектроники, кибербезопасности, медицины и даже вертолетостроения для оснащения спецназа, полиции и антитеррористических подразделений.

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