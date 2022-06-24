Джонсон рассказал, отправят ли украинских беженцев в Руанду

© Фото: Martyn Wheatley Parsons Media Globallookpress

Нелегальные украинские беженцы вероятно могут быть высланы из Великобритании в африканскую Руанду. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Во время своего визита в руандийскую столицу Кигали Джонсон рассказал о перспективах отправки беженцев из Украины. Ранее он отмечал, что такая отправка маловероятна.

«Единственные обстоятельства в отношении людей, которые будут отправлены в Руанду, - это если они прибудут в Великобританию нелегально, тем самым подрывая безопасные и законные маршруты, имеющиеся у нас. Я думаю, что мы даем украинцам 130 тысяч виз. И у них есть, как минимум, два очень хороших маршрута для приезда в страну», - заявил Джонсон.

Таким образом он прокомментировал вопрос, могут ли прибывающие в Британию нелегально украинцы столкнуться с депортацией в Восточную Африку. Его слова приводит издание The Guardian.

«Если вы прибываете сюда нелегально - это безумие. Поэтому я боюсь отвечать, полагая, что да - теоретически это (отправка - прим. ред.) может произойти. Но я думаю, что это очень маловероятно», - подытожил британский премьер.

Немногим ранее сообщалось о намерении ВСУ устроить массовый расстрел в гостинице с беженцами в Херсоне. Согласно сообщению, несколько украинских силовиков получили приказ устроить массовый расстрел в гостинице «Дилижанс», где, как предполагалось, будут проживать военные.

Однако в действительности в здание заселились беженцы, покинувшие подконтрольные Киеву земли, хотя исполнителям об этом говорить не спешили.