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От голубого топлива к «грязному»: как в Европе пытаются решить энергетический кризис

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
03:53 24.06.2022
Тем не менее, в этой ситуации есть и свои выгодополучатели: энергетический коллапс в Европе позволяет США вновь заработать на Старом Свете. Например, втридорога поставлять туда тот же уголь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Julian Stratenschulte dpa Globallookpress
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Чуть ли не в торжественной обстановке в Европе еще совсем недавно избавлялись от своего угольного прошлого. Взрывали теплоэлектростанции, работающие на угле. Повсеместно закрывались шахты на радость «зеленым».  

И вдруг сбылся страшный сон европейских экологов. Так, Старый Свет в попытках снизить зависимость от российского газа, вынужденно возвращается к «грязному топливу». Ведь голубого мало и оно сейчас дорогое.

Надо экономить. И первой об этом заговорила Германия.

«Существует риск экономического кризиса, к которому нужно относиться очень серьезно. Он возник из-за резкого роста цен на энергоносители, из-за проблем с цепочками поставок, а также из-за инфляции», - заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

И так Европейский Союз наступает на горло своей же идеологии - на время забывает о так называемой «Зеленой сделке»: о снижении выбросов парниковых газов и переходе к возобновляемым источникам энергии.

Но зато без российского газа. Импортировать уголь планируется из далеких Австралии, Индонезии и Мозамбика. Об этом рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Уголь будет очень дорогим. Это самый грязный источник энергии. Часть угля Европа будет закупать за рубежом: Австралия, Индонезия, Мозамбик. Это страны, которые находятся минимум на расстоянии одного океана. Поэтому стоимость будет очень высокой, даже по сравнению с углем из России», - сообщил он.

Но в этой ситуации есть и свои выгодополучатели. Энергетический коллапс в Европе позволяет США вновь заработать на Старом Свете. Например, поставлять туда тот же уголь. Правда, втридорога. 

Запрет на импорт российского угля в Европу вступает в силу уже в августе. А там и до начала отопительного сезона недалеко. Тем и интересна дальнейшая реакция европейских стран, некоторые из которых уже неоднократно показывали, что готовы поступиться санкциями в собственных интересах.

Более подробно об энергетическом кризисе в США, о принимаемых их властями мерах - в материале Романа Закурдаева.

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