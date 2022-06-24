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Шквал огня: как одна из мощнейших систем вооружения ВС РФ «Солнцепек» сметает ВСУ

Михаил Аброськин
Алиса Краузе
05:00 24.06.2022
«Звезда» выяснила, почему ВСУ так боятся российской ТОС «Солнцепек».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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ТОС «Солнцепек» - страшная сила. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь 200 на 200 метров, уничтожая при этом все: и живую силу, и легкобронированную технику и даже укрепления. Противодействовать нереально, разве что уничтожить саму машину. Именно поэтому на «Солнцепеки» в ВСУ объявлена самая настоящая охота.

Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания двухсоткилограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня.

«Мы работаем на очень специфичной машине «Солнцепек». Из-за ее специфики - работаем на очень близких дистанциях, можно сказать, на переднем крае. То есть вплоть до пятисот метров можем уже работать. В связи с этим и наличием большого числа целей при каждой работе, мы должны так же быстро сменить эту позицию. Благодаря нашему большому опыту, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты», - объяснил заместитель командира взвода Роман.

Работа на небольшом удалении от противника требует от экипажа максимальной собранности и слаженности действий. Любое промедление может слишком дорого стоить. В напоминание об этом - шрамы на стальном корпусе. Экипажу боевой машины, специалистам Западного военного округа, не раз доводилось оказываться под прямым огнем противника. Спасала выучка и точная командная работа.

«Попадали неоднократно под минометный обстрел, обстрел артиллерии. На машине много следов от осколков. Попадание от РПГ имеется: прямо в пакет попали из РПГ. Но тем не менее, экипаж выжил, вышел из окружения. Все остались живы, целы и технику сберегли», - рассказал начальник расчета Алексей.

«Солнцепеки» могут нанести удар на дистанции до шести километров. Но даже так, вести огонь в полях с открытых позиций бывает слишком опасно. Поэтому работать ночью экипажам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это менее рискованно, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским военным.

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