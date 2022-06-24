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Предупреждение или штрафплощадка: как в Запорожье следят за порядком на дорогах

Виктория Косогляденко
Алиса Краузе
05:01 24.06.2022
Правоохранители делают все возможное, чтобы сократить количество аварий в Запорожской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Запорожье для обеспечения безопасности на дорогах дежурят патрули дорожной полиции. Пока там нет штрафов, зато есть беседы, разъяснения правил ПДД и устные внушения. Пока автоинспекция как структура в процессе формирования: за основу берутся правила, действующие в Российской Федерации.

Так как все украинские страховые компании отказались от своих клиентов в Запорожской и Херсонской областях, при страховых случаях деньги за повреждение машин они выплачивать не будут. В таких условиях крайне важно минимизировать количество аварий.

Этим сейчас и занимается новая инспекция. Однако бывает, что приходится принимать более жесткие меры, чем разъяснительные беседы. В таких случаях действует временная штрафплощадка в Мелитополе.

Сюда попадают автомобили за грубейшие нарушения. Изъятия транспортных средств в регионе пока не происходит, потому что новое местное законодательство такого еще не предусматривает. В качестве наказания водителям временно ограничивают передвижение, а их автомобили размещают на штрафплощадке.

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