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Подавляя противника: как войска РФ и ЛДНР ведут наступление на ВСУ

Марина Крижановская
Андрей Лазарев
02:32 24.06.2022
Высокоточными ударами военной авиации, артиллерии, ВКС России были уничтожены военная техника и живая сила противника. Также удалось продвинуться по нескольким направлениям фронта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Союзные войска России и республик Донбасса продолжают наступление на противника в ходе проводимой на Украине специальной военной операции.

Пара ударных вертолетов Ка- 52 на минимальных высотах заходят на цели. Экипажи «Аллигаторов» уничтожают позиции националистов неуправляемыми авиаракетами. До их опорных пунктов и бронетехники - более пяти километров. После - делают крутой вираж, чтобы уйти из-под огня  ПЗРК противника.

Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за сутки была уничтожена живая сила и военная техника противника в 96 районах, а также полевой радиолокационный пост в районе Константиновки в Харьковской области.

Также российские ВКС уничтожили 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ. И 50 РСЗО, среди которых и поставленные Киеву западными странами.

В районе Николаева ВКС РФ поразили три базы ремонта бронетанковой техники, а в 18 районах - еще четыре пункта управления, живую силу и военную технику.

Вместе с тем, российские артиллеристы морской пехоты уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ, превратив бетонные укрепления националистов в развалины. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» атакуют позиции боевиков фугасными снарядами. Контроль за поражением целей ведется с беспилотников.

«Уже перекрыты трассы для отступления. Противник пытается использовать какие-то грунтовые дороги, но в ближайшее время группировка, которая находится в населенных пунктах Лисичанск и Северодонецк окажется в окружении», - заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Более подробно узнать о продвижении в Донбассе, о потерях в рядах ВСУ и о налаживании мирной жизни в Херсонской области - в репортаже Андрея Лазарева.

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