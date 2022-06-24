МО: части группировки войск РФ «Центр» за пять дней освободили 11 населенных пунктов

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Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П. за пять дней освободили от ВСУ 11 населенных пунктов в Донбассе. Самые крупные из них - Лоскутовка, Мирная Долина иУстиновка.

«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что части «Центра» прорвали хорошо подготовленную оборону ВСУ и разгромили противника, в результате чего город Лисичанск был блокирован российским войсками с юга.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов