Захарова заявила, что страны НАТО опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с РФ

© Фото: x99 ZUMAPRESS.com Globallookpress

Страны Североатлантического альянса, спровоцировавшие обострение украинского кризиса, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием.

«Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта», - говорится в комментарии.

Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что Европейский союз совместно с НАТО формируют коалицию для борьбы с Российской Федерацией. Министр иностранных дел России сравнил данное явление с тем, что Гитлер во времена Второй мировой так же объединил большую часть европейских стран для войны с Советским Союзом.