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Пытки, грабежи и обстрелы: жители Горского рассказали о зверствах националистов

Алексей Курильченко
Валентин Гвоздев
20:23 24.06.2022
С приходом НМ ЛНР радикалы сбежали, но разграбили город и нанесли по нему удары артиллерией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За эти годы жители Горского натерпелись от неонацистов всякого. К радикалам можно было попасть просто за то, что человек посмотрел в сторону штаба националистов.

«Заклеивали мне глаза, там пытали - руки ломали, ноги. Потом выкинули», - рассказал житель Андрей Милокумов.

Центр города радикалы обстреливали со своих же позиций - из района Карбонит. Так они планировали настроить население против Народной милиции.

Националисты регулярно обстреливали Горское артиллерией. Причем, наносили удары именно туда, где прятались люди, а после пытались выдать их за обстрелы сил ЛНР. Когда же город начали штурмовать, неонацисты первыми бросили свои позиции.

«Попрощались» с горожанами радикалы в своем стиле: сначала вынесли из магазинов и попавшихся на пути домов все, что представляло ценность, а затем снова нанесли удар артиллерией по жилому сектору.

«Чтобы никому не досталось. Спортзал, школа - все вычистили, пока мы в бомбоубежище сидели», - рассказал местный житель Юрий Редюк.

Разрозненным группам националистов, бежавшим сюда из окрестностей, не дали времени передохнуть и перегруппироваться.

«Здесь противник занял оборону, долгое время оказывал сопротивление - как обычно прикрываясь мирными жителями, занимая позиции в объектах гражданской инфраструктуры. После нанесения ряда ударов противник спешно ретировался», - рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

К такому повороту радикалы оказались не готовы, хотя к боям здесь готовились, привычно прикрываясь мирными жителями. Тактика ВСУ в Горском не отличалась от той, что они использовали и в других городах Донбасса. На территории спецшколы в подвалах укрывались от обстрелов жители города. Националисты, зная об этом, устроили здесь свои огневые позиции. Жителям интерната радикалы в открытую говорили о своих намерениях уничтожить город вместе со всем населением.

«Они в глаза людям смотрели и говорили - как драпать отсюда будем, мы вас с лица земли сотрем», - рассказала местная жительница Елена Владимирова.

Склад боеприпасов неонацисты устроили в подвале жилого дома, причем, в самом центре многоэтажной застройки города. Оружие и боеприпасы к нему теперь достояние бойцов Народной милиции ЛНР.

Бежали националисты в спешке, бросая не только награбленное, но и оружие, боеприпасы. Уже традиционно для себя бойцы ВСУ переодевались в гражданскую одежду.

Пока еще в Горском нет связи, и у жителей города нет возможности позвонить родственникам. При виде нашей камеры тут же просят передать хоть пару слов родным.

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