Пытки, грабежи и обстрелы: жители Горского рассказали о зверствах националистов
За эти годы жители Горского натерпелись от неонацистов всякого. К радикалам можно было попасть просто за то, что человек посмотрел в сторону штаба националистов.
«Заклеивали мне глаза, там пытали - руки ломали, ноги. Потом выкинули», - рассказал житель Андрей Милокумов.
Центр города радикалы обстреливали со своих же позиций - из района Карбонит. Так они планировали настроить население против Народной милиции.
Националисты регулярно обстреливали Горское артиллерией. Причем, наносили удары именно туда, где прятались люди, а после пытались выдать их за обстрелы сил ЛНР. Когда же город начали штурмовать, неонацисты первыми бросили свои позиции.
«Попрощались» с горожанами радикалы в своем стиле: сначала вынесли из магазинов и попавшихся на пути домов все, что представляло ценность, а затем снова нанесли удар артиллерией по жилому сектору.
«Чтобы никому не досталось. Спортзал, школа - все вычистили, пока мы в бомбоубежище сидели», - рассказал местный житель Юрий Редюк.
Разрозненным группам националистов, бежавшим сюда из окрестностей, не дали времени передохнуть и перегруппироваться.
«Здесь противник занял оборону, долгое время оказывал сопротивление - как обычно прикрываясь мирными жителями, занимая позиции в объектах гражданской инфраструктуры. После нанесения ряда ударов противник спешно ретировался», - рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
К такому повороту радикалы оказались не готовы, хотя к боям здесь готовились, привычно прикрываясь мирными жителями. Тактика ВСУ в Горском не отличалась от той, что они использовали и в других городах Донбасса. На территории спецшколы в подвалах укрывались от обстрелов жители города. Националисты, зная об этом, устроили здесь свои огневые позиции. Жителям интерната радикалы в открытую говорили о своих намерениях уничтожить город вместе со всем населением.
«Они в глаза людям смотрели и говорили - как драпать отсюда будем, мы вас с лица земли сотрем», - рассказала местная жительница Елена Владимирова.
Склад боеприпасов неонацисты устроили в подвале жилого дома, причем, в самом центре многоэтажной застройки города. Оружие и боеприпасы к нему теперь достояние бойцов Народной милиции ЛНР.
Бежали националисты в спешке, бросая не только награбленное, но и оружие, боеприпасы. Уже традиционно для себя бойцы ВСУ переодевались в гражданскую одежду.
Пока еще в Горском нет связи, и у жителей города нет возможности позвонить родственникам. При виде нашей камеры тут же просят передать хоть пару слов родным.