В МИД РФ заявили, что «безудержная экспансия» Евросоюза может повлечь за собой расколы и кризисы в Европе

Представитель МИД Мария Захарова также отметила, что действия ЕС не учитывают интересы жителей Европы.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз ведет агрессивную политику «безудержной экспансии». Действия ЕС могут повлечь за собой новые расколы и кризисы в Европе, считает Захарова.

В частности, она выделила предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в ЕС как пример такой экспансии и сказала, что истинные интересы жителей Украины и других стан Евросоюз не учитывает.

«Подобный агрессивный подход Евросоюза заведомо несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе в целом. Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран ЕС такая политика Брюсселя не имеет», - передает сайт МИД РФ ее комментарий к решениям саммита 23-24 июня в Брюсселе.

Ранее Кива заявил, что вступление Украины в ЕС невозможно и разговоры об этом являются «бесконечными сказками».

На саммите 23-24 июня Евросоюз принял решение о присвоении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил об этом событии в Twitter.