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Под прицелом снайперов и минометчиков: чем опасна дорога на Славянск

Владислав Кустов
18:16 24.06.2022
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов с оператором первыми из журналистов проехали по освобожденной дороге на Славянск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лесной ландшафт значительно затрудняет тактическую обстановку, потому что ВСУ очень часто посылают сюда диверсионно-разведывательные группы. За каждым деревом в этих обгоревших от обстрелов лесах может оказаться снайпер, в горах впереди - артиллерийский наводчик. Под Красным Лиманом линия боестолкновений. Съемочная группа «Звезды» первая проезжает по освобожденной дороге на Славянск.

Один из группы согласился надеть на себя нашу экшен-камеру при зачистке здания, которое оказалось бывшим расположением ВСУ. Командир с позывным Воркута позволяет войти только после того, как убедился, что внутри чисто. Судя по всему, снабжение ВСУ идет не только из Европы, но и некоторых стран Азии. Выше этажом находим еще один интересный кулинарный артефакт. На упаковке британского сухпайка герб Украины и надписи на украинском языке. Рядом - ящики для боеприпасов с маркировкой на английском. Это здание - бывший офис одного из санаториев, которых вокруг деревни Щурово десятки.

Пока переезжаем на другое место, начинается обстрел поселка. Один из домов загорается. Дым виден из окна машины, его становится больше. Чтобы понять, куда бьют, поднимаем в небо дрон. Оператор обязательно отходит от места запуска дальше, чтобы не попасть под огонь, если противник засечет. Внезапно Воркута берет на мушку дорогу впереди. Вдалеке замечаем группу из четырех человек.

Только коптер подлетел к дороге, группа ушла влево и исчезла. Возможно, это гражданские, но улицы Щурово в это время пустые. Те из мирных, кто остался в поселке, сидят в подвалах. От большинства домов в деревне камня на камне не осталось. Несколько бойцов уходят вперед на разведку, но тоже безуспешно. Неопознанная группа будто растворилась.

На выезде из поселка Воркута показывает нам место недавнего привала ВСУ. Разбросана военная форма. На одной из машин номера европейские. Возможно, технику боевики ВСУ оставили, потому что ехать было некуда, а форму бросили, чтобы сойти за гражданских. Тут же на свалке личные вещи. Ежедневник принадлежал кому-то из корректировщиков артиллерийского огня. На страницах - расчеты и координаты. Его забираем с собой, чтобы передать в комендатуру для детального изучения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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