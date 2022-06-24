Замминистра Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц Минобороны

Эта традиция была положена в Царскосельском лицее. Однокурсники того же Пушкина узнавали друг друга по наличию перстня на руке. В 2016 году по инициативе Шойгу воспитанницам также стали тоже дарить перстни.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила памятные позолоченные перстни с эмблемой учебного заведения девушкам, окончившим Пансион воспитанниц Минобороны России.

Эта традиция была положена в Царскосельском лицее. Однокурсники того же Пушкина узнавали друг друга по наличию перстня на руке. В 2016 году по инициативе Шойгу воспитанницам также стали тоже дарить перстни.

«В этом году мы приросли 100-балльными результатами по математике, физике, литературе. Мне нравится, что у нас много 100-балльных результатов по истории. Учитывая высокие результаты по ЕГЭ, учитывая их кругозор и эрудицию, девчонки выбирают лучшие вузы страны - поступают в МГИМО, МГУ, в военные университеты», - заметила Шевцова.

Девушки с уверенностью смотрят в будущее и оставляют послания тем, кому только предстоит перешагнуть порог пансиона, а также выпускницам следующего года. Желают терпения и усидчивости, сплоченности и веры в себя.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов