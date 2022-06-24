«Сторож вышел, и его унесло в море»: местный житель рассказал о стихийном бедствии в Сочи

Как отметил очевидец, членов семьи из одного уплывшего автомобиля уже нашли.

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В Лазаревском районе города Сочи две машины унесло в море. Местный житель Роман Романов рассказал, как это произошло.

По его словам, каждый год рядом с домом его сына располагались отдыхающие, приехавшие с палатками. Они размещались не у моря, а чуть дальше, в лесной зоне. Когда случилось наводнение, сын Романа услышал, как кричат о помощи люди, находящиеся в автомобилях. Поток нес машины в сторону моря.

Как отметил мужчина, сторож вышел на крики, чтобы помочь, и его тоже унесло в море. Позднее он спасся.

Из членов семьи, находившихся в одном из автомобилей, выжил муж. Жена и ребенок, по предположению Романа, погибли. Тех, кто был во втором унесенном автомобиле, пока не обнаружили.

«Муж живой остался, а женщину и ребенка сейчас вроде в Чемитке нашли. А «Ауди» так и не знаю, МЧС-ники ищут», - поделился он.

Ранее МЧС обнаружила тела двух погибших женщин из унесенных в море автомобилей и одного живого пассажира. Его удалось спасти.