В Петербурге выпускники-нахимовцы получили аттестаты и станцевали вальс
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска Нахимовского военно-морского училища. Мероприятие прошло на плацу.
На церемонии присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, контр-адмирал Александр Берзин, командование училища, воспитанники и родные выпускников. Нахимовцам-выпускникам вручили аттестаты об окончании обучения и нагрудные знаки. Освещал событие корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.
В честь окончания обучения выпускники преклонили колено перед знаменем родного училища и произнесли клятву. Завершилась церемония торжественным вальсом.
В этом году обучение завершают 67 нахимовцев, большинство из них продолжат обучение в высших учебных заведениях Минобороны России.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов