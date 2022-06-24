Армия В Петербурге выпускники-нахимовцы получили аттестаты и станцевали вальс Роман Закурдаев После торжественной церемонии состоялась самая красивая и трогательная часть - прощание со знаменем училища. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска Нахимовского военно-морского училища. Мероприятие прошло на плацу. На церемонии присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, контр-адмирал Александр Берзин, командование училища, воспитанники и родные выпускников. Нахимовцам-выпускникам вручили аттестаты об окончании обучения и нагрудные знаки. Освещал событие корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. В честь окончания обучения выпускники преклонили колено перед знаменем родного училища и произнесли клятву. Завершилась церемония торжественным вальсом. В этом году обучение завершают 67 нахимовцев, большинство из них продолжат обучение в высших учебных заведениях Минобороны России. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика